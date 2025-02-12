Россиян предупредили, что пенсия в марте будет меньше февральской

Экономист Ляшок: россияне в марте получат пенсию меньше, чем в феврале

Размер пенсионных выплат в марте будет ниже, чем в феврале, поскольку в третий месяц зимы россияне получат доплату в виде доиндексации за январь. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — пояснил экономист.

Ляшок отметил, что доиндексацию назначили с января, поэтому недополученную доплату перечислят в феврале.

Кроме того, это решение затронет 39,3 миллиона пенсионеров, а средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилева сообщила, что законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% затронет также жен погибших военных.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий сразу в трех чтениях.