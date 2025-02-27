У Якубовича нашли элитную 10-комнатную квартиру в Москве за 202 млн рублей

Знаменитый ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович уже много лет скрывает от общественности роскошное жилье в Хамовниках. О тайной 10-комнатной недвижимости народного артиста России узнал Telegram-канал Shot.

Журналисты напомнили, что ранее Якубович демонстрировал прессе 60-метровую двушку на Каретном Ряду, хотя на самом деле, по их данным, живет в гигантской квартире в Хамовниках.

Оформлена эта элитная недвижимость площадью 228 квадратных метров на его жену. Источник Shot отметил, что квартира занимает почти весь третий этаж восьмиэтажки 1914 года постройки в Чистом переулке.

Стоимость такой квартиры на сегодняшний день составляет порядка 202 миллионов рублей.

Однако, по информации Telegram-канала, жилье в Хамовниках — не самый дорогой актив легендарного ведущего. Выяснилось, что у него имеется замок на участке в 30 соток в Подмосковье. Рыночную стоимость его оценивают примерно в миллиард рублей, добавил собеседник Shot.

Но и это еще не все. Также у Якубовича, как утверждает канал, есть 13 соток и дом с баней в другой подмосковной деревне. Это добро журналисты оценили более чем в 16 миллионов рублей.