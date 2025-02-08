«Не доживают до пенсии». В ГД потребовали прекратить издевательства над пенсионерами в России

Происходящее с пенсионерами в России — издевательство над пожилыми гражданами, заявил в беседе с News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев.

Издевательство над людьми

«Это просто издевательство над людьми. В такой стране, как у нас, на пенсию вообще надо выходить с 50 лет», — заявил депутат.

Пенсии в России с каждым годом становятся все меньше по покупательной способности, утверждает парламентарий. Ситуацию нужно менять, считает Арефьев, пенсии нужно повышать, и об это говорят давно. Пенсии давно не повышают, делают только индексацию, которая ниже уровня инфляции.

«У нас миллионы людей не доживают до пенсии, так еще и число населения сократилось на 122 тысячи. Кроме того, смертность очень высокая. Поэтому даже и рассуждать не надо. Надо вернуть 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам и даже голову не морочить», — заключил парламентарий.