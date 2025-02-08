«Не доживают до пенсии». В ГД потребовали прекратить издевательства над пенсионерами в России
Депутат ГД Арефьев: необходимо отменить пенсионную реформу и повысить пенсии
Происходящее с пенсионерами в России — издевательство над пожилыми гражданами, заявил в беседе с News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев.
Издевательство над людьми
«Это просто издевательство над людьми. В такой стране, как у нас, на пенсию вообще надо выходить с 50 лет», — заявил депутат.
Пенсии в России с каждым годом становятся все меньше по покупательной способности, утверждает парламентарий. Ситуацию нужно менять, считает Арефьев, пенсии нужно повышать, и об это говорят давно. Пенсии давно не повышают, делают только индексацию, которая ниже уровня инфляции.
«У нас миллионы людей не доживают до пенсии, так еще и число населения сократилось на 122 тысячи. Кроме того, смертность очень высокая. Поэтому даже и рассуждать не надо. Надо вернуть 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам и даже голову не морочить», — заключил парламентарий.
Пенсионная реформа
В России с февраля 2025 года средний размер страховой пенсии составит примерно 25 тысяч рублей. Однако в этом году россияне не выйдут на пенсию по старости из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста.
Пенсию в 2025 году оформят тем россиянам, у которых есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца и по гособеспечению. Также на заслуженный отдых выйдут жители новых российских регионов.
В 2024 году на пенсию по старости вышли женщины 1966 года рождения, и мужчины, родившиеся в 1961 году. В 2026 году выход на пенсию обеспечен для женщин 1967 года и мужчин 1962 годов рождения.