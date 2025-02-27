Новости об элитной недвижимости ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича — чепуха и бред. Об этом 360.ru заявил концертный директор артиста Табриз Шахиди.

«Лоботрясам, как обычно, нечем заняться. Лучше бы писали о талантливых детях со всей страны, о достижениях России в экономике и культуре. Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут об этой квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира! Это чепуха и откровенный бред. И три участка по 40 гектаров, самолет Як-40 тоже у него есть!» — заявил он.

Шахиди привел слова самого Якубовича по этому поводу.

«Баня [площадью] две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой», — сказал с иронией ведущий.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Якубович уже много лет якобы скрывает от общественности роскошное жилье в Хамовниках стоимостью 202 миллиона рублей. Также авторы поста заявили о наличии у ведущего замка и дома с огромной баней.