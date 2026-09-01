Тираж книги Симоньян «Непервая любовь» увеличили до 70 тысяч из-за высокого спроса

Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «Непервая любовь» начала поступать в книжные магазины по всей стране и уже доступна для онлайн-заказа.

Издательство АСТ приняло решение увеличить тираж новинки с первоначальных 50 до 70 тысяч экземпляров. Дополнительный объем был заказан еще на этапе печати в связи с высоким предварительным спросом.

Все средства, вырученные от продажи издания, будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников.