360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подруга Сергея Соседова рассказала о его тайной квартире в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Подруга музыкального критика Сергея Соседова, предпринимательница Александра Рашель рассказала, что помогла купить ему квартиру в Москве, о которой семья знаменитости и понятия не имела. Об этом она сообщила ИС «Вести».

    По словам Рашель, она дружила с Соседовым больше 10 лет и как-то пригласила к себе на новоселье. После того, как все ушли, бизнесвумен позвала звезду в сад.

    «И мы сидим в этом саду. Сережа смотрит на бассейн и говорит: „Вот скажи, я окончил университет с красным дипломом. Я всю жизнь работаю. Я не беру взяток. Я всю жизнь живу вот в такой маленькой квартирке, без ремонта, без всего, черт знает где. Я, наверное, там и умру“», — рассказала она.

    Тогда Рашель предложила музыкальному критику помощь в покупке квартиры, и в итоге Соседов действительно купил жилье. Однако он испугался, что ремонт обойдется дорого, и стал сдавать квартиру за копейки.

    «За 60 тысяч он сдал девяностометровую квартиру», — уточнила подруга критика.

    Ранее мать Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала, что умерший в 58 лет журналист не составлял завещание, и его имущество перешло по закону к ближайшим родственникам.

    Читайте также

    «Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

    40 дней без Сергея Соседова. Какие вопросы остались после его гибели

    «Не тот человек». Подруга Сергея Соседова раскрыла правду о женщине на могиле критика

    «Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

    40 дней без Сергея Соседова. Какие вопросы остались после его гибели

    «Не тот человек». Подруга Сергея Соседова раскрыла правду о женщине на могиле критика