Подруга Сергея Соседова рассказала о его тайной квартире в Москве

Подруга музыкального критика Сергея Соседова, предпринимательница Александра Рашель рассказала, что помогла купить ему квартиру в Москве, о которой семья знаменитости и понятия не имела. Об этом она сообщила ИС «Вести».

По словам Рашель, она дружила с Соседовым больше 10 лет и как-то пригласила к себе на новоселье. После того, как все ушли, бизнесвумен позвала звезду в сад.

«И мы сидим в этом саду. Сережа смотрит на бассейн и говорит: „Вот скажи, я окончил университет с красным дипломом. Я всю жизнь работаю. Я не беру взяток. Я всю жизнь живу вот в такой маленькой квартирке, без ремонта, без всего, черт знает где. Я, наверное, там и умру“», — рассказала она.

Тогда Рашель предложила музыкальному критику помощь в покупке квартиры, и в итоге Соседов действительно купил жилье. Однако он испугался, что ремонт обойдется дорого, и стал сдавать квартиру за копейки.

«За 60 тысяч он сдал девяностометровую квартиру», — уточнила подруга критика.

Ранее мать Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала, что умерший в 58 лет журналист не составлял завещание, и его имущество перешло по закону к ближайшим родственникам.