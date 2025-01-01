Шаман выпустил обращение по случаю Нового года

Исполнитель хита «Я русский» певец Шаман (Ярослав Дронов) пожелал россиянам достатка и счастья в новом 2025 году. Его поздравление опубликовал Пятый канал .

Артист выразил уверенность, что год Змеи по восточному календарю принесет много радостных событий. Шаман пожелал россиянам благополучия и поздравил с Новым годом.

«Пусть 2025 год принесет вам счастье, достаток. Подарит много ярких и радостных событий», — сказал он.

Для певца прошедший год выдался непростым. Шаман развелся с пиарщицей Еленой Мартыновой и переехал в гостиницу, похоронил своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, отменил несколько концертов. Недоброжелатели приписали артисту конфликт с певцом Олегом Газмановым, роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и раскритиковали за большие гонорары. Перед праздником Шаман принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», исполнив мечту девочки из ЛНР.