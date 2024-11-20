Газманов раскрыл свое отношение к Шаману на фоне слухов в конфликте

Певец и композитор Олег Газманов заявил, что Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, достоен звания заслуженного артиста России. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Газманов отметил, что сейчас петь со сцены «Я русский» — «стало гордостью», а песню Дронова «Встанем» люди слушают стоя, а ведь людей не заставишь слушать то, что им не нравится. И уж тем более вставать при этом.

«Шаман несет в народ песни с нашим национальным кодом, основанные на тысячелетних духовных и нравственных традициях. Песни нужные и полезные стране, особенно сегодня», — подчеркнул исполнитель хита «Вперед, Россия».

Кроме того, Газманов отметил харизму и мощный узнаваемый голос Дронова. По его словам, это достаточно, чтобы россияне и правительство обратили на него внимание и стали поощрять его творчество.

В заключение певец пожелал Шаману не сломаться из-за внезапно обрушившейся популярности, найти свой образ и идти вперед, игнорируя тех, кто травит его в СМИ и интернете.

В конце октября Шаман спел песню Газманова «Единственная моя» в Кремлевском зале.