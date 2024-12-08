Шаман переселился в гостиницу после развода с Мартыновой

Популярный певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit , купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Журналисты издания напомнили, что артист во многих интервью жаловался, что собственным жильем так и не обзавелся и скитался с женой по съемным квартирам в Москве.

«Квартира у пары все-таки была — и как мужчина Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», — написали авторы материала.

О разводе Шаман и Елена Мартынова объявили в конце сентября. Исполнитель подчеркнул, что семейная жизнь дала трещину из-за высокой занятости и графика работы, который не оставил ни ему, ни жене времени на нормальную личную жизнь. По словам исполнителя, с бывшей супругой он остался в хороших отношениях.

Долго в одиночестве Шаман не оставался. По данным Starhit, у него завязались отношения с певицей Соей (настоящее имя — Асият Сайгидова). Пара познакомилась на фестивале «Новая волна», а из дружеских в романтические отношения переросли на репетициях оперы «Князь Владимир», которую написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.