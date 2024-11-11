Стала известна еще одна возможная причина смерти пресс-секретаря Шамана

Пресс-секретарь певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский мог уйти из жизни из-за отравления неустановленным веществом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник издания подчеркнул, что предварительной причиной смерти является отравление.

«Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы», — отметил собеседник агентства.

Коробков-Землянский скончался вечером 9 ноября у себя дома на проспекте Мира. Ему было 40 лет. Telegram-канал Shot сообщал, что мужчина умер из-за инфаркта миокарда. Также в прессе распространялась версия о том, что причиной смерти послужила сердечная недостаточность.