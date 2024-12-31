Шаман исполнил новогоднюю мечту юной поклонницы из ЛНР

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, встретился с юной поклонницей из города Красный Луч в ЛНР в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он рассказал Пятому каналу .

Исполнитель отметил, что под Новый год с людьми часто случаются чудеса. Шаман встретился с девочкой в доме народного артиста РФ Григория Лепса. Последний узнал о заветном желании девочки от лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, которому достался шар с ее мечтой в рамках «Елки желаний». Так ребенок оказался в доме Лепса и встретился со своим кумиром.

«Это было ее желание под Новый год. И я надеюсь, что я его исполнил. Такое чудо случилось сегодня со мной», — признался Шаман.

Десятилетняя россиянка сама занимается танцами и музыкой. Она даже участвовала в гала-концерте «Звезды столицы» в Москве. В конце встречи девочка подарила Шаману жетон на веревочке на память.

Ранее журналистка Ксения Собчак вместе с сыном Платоном участвовала в акции «Елка желаний» в Подмосковье, исполнив мечту маленькой пациентки Детского клинического центра имени Рошаля.