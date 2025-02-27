27 февраля 2025 16:43 Прятался в «Лексусе» или пытался сбежать? Правда и слухи о ДТП с Буйновым и сбитой пенсионеркой 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народный артист России Александр Буйнов за рулем Lexus сбил пенсионерку в Подмосковье. Сын пострадавшей говорит, что после аварии певец якобы сначала пытался скрыться и не принес никаких извинений его матери. Музыкант эти обвинения отрицает и уверяет, что находится на связи с семьей пожилой женщины. 360.ru собрал все, что известно о резонансной аварии в Наро-Фоминском округе к этому часу.

Шла по зебре, попала под Lexus ДТП произошло накануне около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Алла Николаевна шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка, за рулем которой, как оказалось, был Александр Буйнов. В региональном главке МВД уточнили, что пострадавшей пенсионерке 62 года, из-за наезда машины ей порвало связки. С места аварии женщину увезли в больницу. Администратор певца Елена Козырь говорить о случившемся отказалась.

«У меня никаких нет слов на эту тему, я не знаю, я живу в Москве, я от вас это слышу. Очень много пишут всякой ерунды. Я вообще не в курсе», — отрезала она в беседе с 360.ru.

Сам Буйнов ни в своих соцсетях, ни в Telegram-канале случившееся долго не комментировал. Журналистов Mash он обматерил по телефону, но позже все-таки поделился подробностями ДТП с ТАСС. «В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — коротко рассказал артист. Позже нам удалось связаться с директором артиста Сергеем Пудовкиным. Он поделился комментарием сотрудника администрации округа Владимира Ермакова, который выезжал на место ДТП в Апрелевке. «Александр Николаевич место ДТП не покидал, предлагал помощь пострадавшим. Также считаю, что СМИ, которые публикуют информацию о том, что он уехал на корпоратив, действуют неправомерно. Александр Николаевич прошел все необходимые процедуры. Алкоголя в крови у него оказалось ноль», — подчеркнул чиновник.

Пенсионерка винит Буйнова в равнодушии Вместе с тем сама пенсионерка и ее сын говорят обратное: по их словам, Буйнов пытался скрыться, а извинений никаких не принес. «Я переходила дорогу по пешеходному переходу, он выехал на скорости. Не попытался извиниться. Он сначала сидел в машине, потом вышел, посмотрел, что я лежу в нескольких метрах. Хотел, видимо, скрыться, но люди начали кричать», — рассказала Алла Николаевна изданию Super.

Он отогнал машину и больше не подходил ни разу. Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения. пострадавшая пенсионерка

О том, что Буйнов пытался скрыться, заявил 360.ru и сын пенсионерки. Сейчас, по словам мужчины, мать чувствует себя плохо. Подробностями о ее состоянии он делиться не стал.

«Алла Николаевна лежит, ей плохо. Пока не могу точно сказать, какие травмы, ждем врача. Да, я знаю, что за рулем был Буйнов. Он стоял в стороне, как будто у него это ежедневно происходит. Изначально, как совершил наезд, он пытался задом уехать, но его остановили очевидцы, людей было много, вечер, все шли с работы», — добавил он.

Также его возмутило, что потом артист не проявлял никакого участия, а ходил где-то в стороне. Но вину отрицать не стал. Семья теперь собирается подавать в суд.

Фото: РИА «Новости»

«Планируем действовать в рамках закона. Пока еще в суд не подавали, потому что не знаем степень тяжести причиненного вреда, есть только протокол с места ДТП. Но будем подавать, потому что мама у меня работает и мы знаем, что будет дальше», — посетовал собеседник 360.ru.

Что говорят очевидцы ДТП Впрочем, версию пострадавшей и ее сына опровергли несколько очевидцев аварии. По словам мужчин, Буйнов находился на месте, пытался общаться с пенсионеркой.

«Я мимо проезжал, пострадавшая там еще была. Вроде в обычном состоянии, в сознании, сидела на земле. Александр с ней стоял. Всячески оказывал поддержку, как я понял. По виду он не был выпившим, ничего такого», — рассказал 360.ru один из водителей, представившийся Константином.

Он общался нормально, извинялся, я так понимаю. А не как обычно сядут в машину и закроются. Буйнов — нормальный человек. Живет у нас. О нем все нормального мнения. Ничего плохого никто не говорит. очевидец аварии

Второй очевидец признался, что сначала не узнал Буйнова: певец был в шапке, трениках, словно «обычный дедушка». «Живу рядом с этим местом, увидел, что машина стоит на аварийках долго, подошел посмотреть. Там бабушки какие-то стояли рядом, три женщины. Полиция была, скорая. Пострадавшую в скорую положили на носилках. Гаишники оформляли его, видимо. Он не прятался», — подчеркнул мужчина.

Фото: РИА «Новости»

Директор раскрыл состояние Буйнова после аварии Директор певца в комментарии для СМИ также несколько раз подчеркнул, что Буйнов никуда не пытался скрыться, старался оказать помощь пенсионерке, а сейчас продолжает переживать из-за случившегося. «Безусловно, будут принесены все извинения. Будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — указал Пудовкин.

Отдельно он обратил внимание на множество фейков в Сети об обстоятельствах и последствиях аварии в Апрелевке. Все это, по его словам, напоминает какое-то безумие.

Фото: Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

«Этот человек с большой честью и достоинством. Конечно, все извинения и вся медицинская помощь, поддержка будут оказаны в полном объеме. Сейчас можно только принести извинения дистанционно за то, что произошло…» — добавил специалист.

Александр Николаевич это очень тяжело переживает и будет переживать, но на дороге, к сожалению, так бывает. Как мне сказали, протокол есть уже в интернете. Кто-то, к сожалению, сливает даже такую информацию. Ну, что делать? Понятно, что это трагическая случайность. Сергей Пудовкин директор Александра Буйнова

Интересно По данным Shot, Буйнов ехал на своем Lexus со скоростью 56 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке — 20 км/ч. Перед зеброй певец не затормозил, подчеркивает источник Telegram-канала. Пенсионерку, по его словам, спасло только то, что женщина в последний момент смогла отскочить, в противном случае травмы были бы серьезнее. Также он обратил внимание, что из иномарки артист вылез лишь тогда, когда на место приехали сотрудники ГИБДД. По данным Shot, Буйнов ехал на своем Lexus со скоростью 56 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке — 20 км/ч. Перед зеброй певец не затормозил, подчеркивает источник Telegram-канала. Пенсионерку, по его словам, спасло только то, что женщина в последний момент смогла отскочить, в противном случае травмы были бы серьезнее. Также он обратил внимание, что из иномарки артист вылез лишь тогда, когда на место приехали сотрудники ГИБДД.

Публичные извинения Буйнова сбитой пенсионерке Днем в канале певца наконец появился официальный комментарий о «дорожном инициденте» в Апрелевке. Буйнов подчеркнул, что окажет Алле Николаевне всю необходимую медицинскую помощь и поддержку. Также артист принес извинения пожилой женщине. «Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне», — указал он. В заключение артист призвал подписчиков быть аккуратными и внимательными при выборе источников информации на фоне того, что многие СМИ начали спекулировать на новости о случившемся и публиковать фейки.

Фото: Victor Lisitsin / www.globallookpress.com

Что грозит Буйнову после ДТП в Апрелевке По прогнозу Mash, после случившегося Буйнова могут на два года лишить прав за нарушение ПДД, которое повлекло вред здоровью средней тяжести. Уголовка маловероятна, подчеркнул источник канала, напомнив, что до семи лет лишения свободы может грозить при условии, что здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Автоюрист Дмитрий Славнов уточнил, что вариантов может быть два: либо штраф, либо лишение права на управление. Но все опять же будет зависеть от тяжести травм, которые получила Алла Николаевна.

«Смотрите, по статье 12.24 КоАП предусмотрен либо штраф, либо лишение права управления. Но надо установить вред здоровью — легкий он или средний. Ведь существует еще тяжкий, но это уже 264 статья УК, — объяснил эксперт в беседе с 360.ru. — Поэтому нужно взять выписной эпикриз, у инспекторов должна быть экспертиза, по которой признают вред здоровью. И на основании этой экспертизы инспектор будет выносить решение».

Фото: Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

При условии, что причиненный вред здоровью пенсионерке сочтут средним, Буйнову нужно будет заплатить штраф (минимальный — 15 000, максимальный — 37 500), либо его лишат прав на срок от полутора до двух лет. Если вред будет легким, размер штрафа будет меньше (от 3750 до 7500 рублей), с правами тоже придется расставаться на менее продолжительный срок (от года до полутора лет).

Санкции к Буйнову могли бы быть более суровыми, если бы он действительно скрылся с места аварии, добавил Славнов. Но он этого не сделал, и это, безусловно, большой плюс во всех смыслах.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Также необходимо будет поучаствовать в реабилитации пострадавшей женщины. При условии, что он не скрывался и участвует в лечении, вероятно, решение будет о штрафе», — предположил собеседник 360.ru. Тот факт, что у певца было довольно много штрафов, в том числе за превышение скорости, может стать отягчающим обстоятельством, продолжил Славнов. Однако, учитывая, что они погашены, большой проблемой это не станет. «Когда судья будет колебаться и выносить постановление либо о лишении прав, либо о штрафе, она будет смотреть в том числе и на то, злостный ли он нарушитель, сколько штрафов у него оплачено. Да, штрафов много, но он предоставит выписку, что все они на сегодняшний день оплачены», — выразил уверенность Славнов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Отдельный момент — состояние здоровья артиста. Известно, что у певца ранее диагностировали онкологическое заболевание и он уже довольно давно проходит лечение. У Shot уже появилась информация о том, что ГИБДД может потребовать от певца подтвердить способности к вождению и отправить его на медкомиссию. С этим, как уверяет источник Telegram-канала, согласны родственники пострадавшей.

Интересно Если врачи решат, что лекарства, которые принимает Буйнов, негативно влияют на его реакцию и другие функции, которые нужны водителю, действие его прав могут приостановить по решению суда. Если врачи решат, что лекарства, которые принимает Буйнов, негативно влияют на его реакцию и другие функции, которые нужны водителю, действие его прав могут приостановить по решению суда.

«По действующему законодательству, у нас определены запрещенные препараты, при воздействии которых нельзя управлять источником повышенной опасности, а машина является таковым источником», — подчеркивает Славнов.

При условии, что в анализах водителя срабатывают маркеры на алкоголь, наркотики либо другие запрещенные вещества, инспектор может возбудить административное дело по статье 12.8 об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Фото: РИА «Новости»

Ответственность за это предусмотрена как административная, так и уголовная. Но в любом случае за это лишают прав. В обязательном порядке. Без прав можно остаться и при употреблении как рецептурных, так и некоторых безрецептурных препаратов. Таким образом, аргумент о том, что лекарство нельзя считать запрещенным, потому что его доктор прописал, тут не сработает, подчеркнул юрист. Имеет значение и дозировка некоторых препаратов. Потому что в небольших количествах они могут не представлять опасности, а при более высокой дозировке — переходить в разряд запрещенных для водителя. К таковым относят, например, транквилизаторы, снотворные и антидепрессанты, средства от диареи и простуды. Опять же при условии приема в больших дозах сюда относят многие обезболивающие, средства от аллергии и нейролептики.