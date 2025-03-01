Буйнов впервые после ДТП появился на публике

Скандал с аварией не заставил певца Александра Буйнова стать отшельником. Он явился на церемонию российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Москве, сообщил сайт 78.ru .

Мероприятие прошло 1 марта на «Live Арене». Буйнов вышел на красную дорожку, улыбался и позировал для фото. Однако на вопросы журналистов отвечать отказался.

Народный артист России 26 февраля на Lexus сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе в Апрелевке. Очевидцы сообщили, что он повел себя странно: вышел из машины только через несколько минут, не справился о состоянии пострадавшей и вернулся в салон. Скорая помощь увезла женщину в больницу с разрывом связок ноги.

Директор артиста Сергей Пудовкин заявил, что он не покинул место ДТП и прошел медосвидетельствование. Буйнов, по его словам, планирует оказать помощь пострадавшей.