«Все прекрасно». Госпитализацию Буйнова опровергли

Информация о якобы госпитализации певца Александра Буйнова после перенесенного ишемического инсульта не соответствует действительности. Об этом 360.ru заявил концертный директор артиста Сергей Пудовкин.

«Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Присланная информация не соответствует действительности», — заявил он.

Пудовкин добавил, что в нормальном информационном обществе обсуждать здоровье не очень прилично.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Буйнов якобы неделю провел в больнице из-за ишемического инсульта. По его информации, 76-летнего певца привезли в медучреждение в мае.

Врачи стабилизировали состояние артиста и выписали из больницы. Буйнову рекомендовали больше отдыхать и ограничить физические нагрузки.

Ранее также появилась информация о госпитализации актера Сергея Гармаша. Народный артист России назвал эти слухи абсолютной «уткой» и полной чепухой.