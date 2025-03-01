Певец Александр Буйнов, недавно сбивший пенсионерку в Подмосковье, пожелал поклонникам здоровья и благополучия в честь первого дня весны. В Telegram-канале он сравнил жизнь с зеброй.

«Жизнь — как зебра: полоса белая, полоса черная. К счастью, они меняются! В первый день весны, друзья, хочу пожелать всем здоровья, благополучия, пусть у вас все будет хорошо!» — написал артист.

Буйнов отметил, что весна приносит с собой не только солнечные дни, но и новые надежды и мечты. Он призвал подписчиков ставить перед собой цели и создавать для себя и своих близких счастливые моменты.

В конце февраля певец за рулем внедорожника Lexus наехал в Московской области на пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре. В результате ДТП женщина получила травму. Буйнов пообещал оказать пенсионерке медицинскую помощь и поддержку.

Сын пострадавшей рассказал, что она не может после аварии встать на ноги. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга, переломы ног и ребер.