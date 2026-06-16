Рэпера ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд оштрафовал рэпера Ивана Костина (ICYBANDO) на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Лингвистическая экспертиза установила, что в четырех треках и трех клипах исполнителя (один из них был записан дуэтом с Пашей Техником) содержится положительная оценка наркотиков. Таким образом, по мнению экспертов, Костин пропагандирует аморальный образ жизни.

Ранее судебные приставы списали 80 тысяч рублей со счета рэпера Глеба Голубина (Pharaoh), которого тот же суд оштрафовал за пропаганду наркотиков.

Сам музыкант на заседание не явился, объяснив это тем, что был на гастролях. При этом он утверждал, что треки, вызвавшие интерес правоохранительных органов, уже недоступны.