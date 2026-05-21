Рэпер Pharaoh поплатился за пропаганду наркотиков в песнях

Приставы взыскали с рэпера Pharaoh 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Российский рэпер Pharaon (настоящее имя — Глеб Голубин) не досчитался на своих счетах 80 тысяч рублей. Деньги списали приставы, выполнившие решение суда о штрафе артиста за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом со ссылкой на документы сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, после принудительного взыскания штрафа административное дело против артиста прекратили.
Пропаганду запрещенных веществ эксперты обнаружили в песнях Pharaon «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд».
Штраф в 80 тысяч рублей артисту выписал Никулинский суд Москвы в начале марта. Рэпер на заседание не явился, объяснив, что находится на гастролях.
В своем письменном возражении Pharaon попросил прекратить дело и подчеркнул, что вызвавшие штраф композиции уже недоступны, а тексты он изменит. Суд аргументы рэпера не принял и вынес решение о штрафе.