Рэпер Pharaoh поплатился за пропаганду наркотиков в песнях

Приставы взыскали с рэпера Pharaoh 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Российский рэпер Pharaon (настоящее имя — Глеб Голубин) не досчитался на своих счетах 80 тысяч рублей. Деньги списали приставы, выполнившие решение суда о штрафе артиста за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом со ссылкой на документы сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, после принудительного взыскания штрафа административное дело против артиста прекратили.

Пропаганду запрещенных веществ эксперты обнаружили в песнях Pharaon «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд».

Штраф в 80 тысяч рублей артисту выписал Никулинский суд Москвы в начале марта. Рэпер на заседание не явился, объяснив, что находится на гастролях.

В своем письменном возражении Pharaon попросил прекратить дело и подчеркнул, что вызвавшие штраф композиции уже недоступны, а тексты он изменит. Суд аргументы рэпера не принял и вынес решение о штрафе.