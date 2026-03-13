Суд оштрафовал рэпера Pharaoh на 80 тысяч за пропаганду наркотиков в треках

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Глеба Голубина (Pharaoh) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, размещенных во «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Поводом стали треки «Дико, например», «10:13», «1 из Легенд» и «Для Насилия». Голубин на заседании не присутствовал, сославшись на гастрольный тур, но прислал письменные возражения.

Он просил прекратить дело или назначить наказание, не связанное с прекращением деятельности, и сообщил, что композиции уже недоступны на платформах, а их тексты будут изменены.

Суд признал рэпера виновным по статье о пропаганде наркотических средств и назначил штраф.

Ранее схожее дело завели на рэпера Ганвеста. В ответ он пообещал исправить свои треки и заняться благотворительностью.