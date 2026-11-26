Актер Никита Джигурда опроверг информацию о том, что устроил скандал из-за медицинских ограничений. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

В прессе появились утверждения, что артист якобы бурно отреагировал на рекомендации медиков отказаться от алкоголя, курения и физических нагрузок.

«Я привык к тому, что обо мне придумывают всякие сплетни», — подчеркнул Джигурда.

Шоумена госпитализировали с инфарктом после того, как у него поднялось давление. Его поместили в реанимацию и прооперировали. Перед хирургическим вмешательством артист записал видеоролик, в котором объяснил, что с ним происходило. По его словам, он перенес инфаркт на ногах в Екатеринбурге и прилетел в Москву, где стало хуже.

Жена Джигурды 25 ноября сообщила, что супруга снова перевели в реанимацию. Она пожелала ему здоровья и призвала молиться за него.