Шоумена Никиту Джигурду госпитализировали с инфарктом, точного диагноза врачи пока не поставили. Об этом 360.ru заявила его жена Марина Анисина.

Она назвала ложью сообщения в Сети о страшных заболеваниях, которые якобы есть у ее супруга.

«У меня телефон просто разрывается, все звонят. Просто некоторые пишут уже какие-то диагнозы. Это все неправда. Его забрали с инфарктом, но пока все в процессе, им занимаются», — отметила Анисина.

Жена Джигурды подтвердила, что актера утром отвезли на скорой помощи в реанимацию. По ее словам, новостей пока нет, они появятся через несколько часов.

«В реанимации телефоны запрещены», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее Анисина призналась, что у мужа поднялось давление, но он не хотел вызывать скорую. В итоге фигуристка все равно вызвала медиков, потому что супругу было плохо.