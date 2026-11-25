Шоумена Никиту Джигурду вновь перевели в реанимацию. Об этом сообщила его жена, фигуристка Марина Анисина в своих соцсетях.

«Здоровья тебе, Никитос!!! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала она.

Первый раз актер попал в реанимацию 23 ноября: тогда его госпитализировали с инфарктом. Анисина призналась, что у супруга поднялось давление, но он не хотел вызывать скорую. В итоге фигуристка все равно пригласила медиков, потому что мужу было плохо.

По данным Mash, у Джигурды произошла закупорка артерии сердца, оно испытывало острое кислородное голодание. Шоумен также записал видео из больницы, где рассказал о своем состоянии и отметил, что перенес инфаркт на ногах