«Оставаться собой всегда». Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Предпринимательница поменяла в аккаунте фотографию и фамилию.

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она.

Сменить фамилию она решила после вооруженного нападения на офис Wildberries. Тогда вместе с нападавшими в помещение пытался зайти ее супруг Владислав Бакальчук.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ объяснили, что бизнесмен проникнул в офис маркетплейса без приглашения. Он не направлял никаких документов с повесткой о переговорах и предложениях о встрече.

В результате перестрелки погибли два человека. Татьяна Ким назвала покойных настоящими героями, которые бросились под пули, чтобы защитить других людей. По делу о стрельбе Басманный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых. Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям, в том числе в убийстве.