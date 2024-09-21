«Не имел права». Бакальчук запутался в причинах своего появления в офисе Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук запутался в причинах своего появления в офисе WB в сопровождении вооруженных людей. Он не имел права там находиться, сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ.

«Он каждый раз называет новые поводы: то ли корпоративный конфликт, то ли строительство складов, то ли зарплаты, то ли сделка с Russ», — отметили в компании.

Бакальчук не направил ни одного документа с повесткой о переговорах и предложениях о встречи в роковой день, когда у офиса Wildberries произошла стрельба. Вооруженное проникновение на территорию компании без приглашения — не только нарушение деловой этики, но и самоуправство.

Бизнесмен заявил, что «пришел реализовать права участника» и «имел полное право находиться в офисе своей компании».

«Не имел такого права. Ни в одном законе не предусмотрено право участника на прямое участие в деятельности компании, как и право участника на вход на территорию общества без приглашения», — объяснили в пресс-службе.

По словам Бакальчука, его действия укладываются в нормы законодательства, но таких законов в России не существует, заключили в компании.

По делу о стрельбе у офиса Wildberries признали виновными 13 человек. Каждому из них суд назначил административный арест на 15 суток.