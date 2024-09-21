«Огромная трагедия». Татьяна Бакальчук назвала погибших охранников Wildberries героями

В Ингушетии похоронили двоих охранников Wildberries, которые погибли в результате перестрелки у головного офиса компании в Москве. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в Telegram-канале .

«Слов нет, чтобы выразить, насколько ужасно все происходящее, и в голове не укладывается, как такое вообще возможно в наши дни», — отметила она в видеообращении.

Покойные были настоящими героями, которые с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили сотни других людей. Wildberries сделает все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали заботу.

«Гибель ребят — это огромная трагедия, не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично. <…> Их семьи — это теперь наши семьи. <…> Еще раз примите мои самые искренние глубочайшие соболезнования», — сказала Бакальчук.

Тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших охранников минувшей ночью. Виновными по делу о стрельбе у офиса Wildberries признали 13 человек. Суд назначил фигурантам административный арест на срок до 15 суток.