Век Нонны Мордюковой: быть народной и перевернуть кинематограф

Исполнился ровно век со дня рождения великой русской актрисы Нонны Викторовны Мордюковой. Она появилась на свет 25 ноября 1925 года. У нее было много народной любви, ярких ролей и неприятных секретов. Как прожить такую жизнь и остаться в памяти миллионов? Мордюкова открыла для себя и приоткрыла для нас эту тайну.

Она родилась то ли в селе Константиновка, это Донбасс, то ли в станице Старощербиновская, это Кубань — и при рождении получила имя Ноябрина. Неудивительно, ведь за восемь лет до рождения будущей звезды произошла Социалистическая революция — и Ноябрины появлялись на свет вместе с Октябринами. Автобиография Мордюковой называется «Не плачь, казачка!» — и многие действительно ассоциируют Нонну Викторовну с казачьей кровью, мощью, статью, эстетикой. Меж тем она больше, полнее этого. Нонна Мордюкова — это одновременно русский и советский феномен, иллюстрация того, что происходит и как происходит, когда в стране действует реальная культурная политика. Двадцатые годы для советского (читай мирового) кино стали временем экспериментов. Тридцатые прошли под знаком слияния идеологии и искусства.

Именно в СССР первыми поняли, что творцы, художники (художники в самом широком смысле слова) должны служить народу и в первую очередь государству. Дальше началась новая культурная политика.

Одним из базисов стал поиск новых — правильных — лиц. Их отыскивали реально повсюду, а в то же время в колхозах, на предприятиях люди организовали театральные кружки, ставили пьесы — вся страна, казалось, сутками трудилась в полях и на заводах, а в перерывах познавала культуру.

Фото: Кадр из фильма «Простая история», 1960 год / РИА «Новости»

Как результат, в советских театрах, кино появлялись дети крестьян, рабочих, делавших очень длинный классовый шаг из одной касты в другую. Это породило искусство тех, кто знал, что такое жизнь во всех ее проявлениях. Нонна Мордюкова пришла в кинематограф самостоятельно: поступать в легендарный ВГИК; девочка из деревни. Говорят, она так разнервничалась, что не смогла ничего прочесть из классики — и от волнения разрыдалась. Комиссия сжалилась и дала девушке второй шанс — и она стала рассказывать о своей жизни, а там было что рассказать. Звезда нянчилась с многочисленными братьями и сестрами, работала в поле, занималась домашним хозяйством.

Возможно, история с поступлением во ВГИК — миф, который есть у каждой большой актрисы, но вот то, что она знала жизнь, — тут нет сомнений.

Доподлинно известно, что первым киноопытом, в котором приняла участие Нонна Викторовна, стала экранизация «Молодой гвардии» — программного романа Александра Фадеева. Мордюкова сыграла Ульяну Громову и, говорят, даже навещала родителей погибшей девушки для лучшего понимания своего персонажа.

Фото: Кадр из фильма «Молодая гвардия», 1948 год / РИА «Новости»

Делал же постановку легендарный режиссер Сергей Герасимов, прославившийся не только своими прекрасными фильмами, но и работой со студентами и знаменитыми капустниками в Доме кино. Это тоже в копилку представлений о том, как была устроена реальная культурная политика в СССР. Удивительно, что Мордюкова так и не появилась в экранизации, где ее присутствие казалось обязательным. Я говорю о «Тихом Доне».

Казачка Нонна Викторовна в этой ленте была бы не просто уместна, а фундаментальна для всего произведения, но, видимо, так бывает, что и у великих есть роли, которые им надо было сыграть, но они им не достались.

Это при том что один из секретов магии артистки заключался в ее поразительном актерском разнообразии. Артистический диапазон отличался истинной безграничностью. Есть, например, легендарная роль управдома Варвары Сергеевны Плющ из великой комедии «Бриллиантовая рука». Какая харизма! Королевой комедии Мордюкова предстает и в одном из главных кино 90-х «Ширли-Мырли». То, что она согласилась сыграть роль комичной работницы ЗАГСа, громадный бонус фильму Владимира Меньшова. Однако она и страшна в ленте «Мама». Тут зритель может воскликнуть: «Неужели это та же самая Нонна Викторовна Мордюкова?» Да, это она!

Фото: Нонна Мордюкова на творческой встрече в Ступине, 1982 год / РИА «Новости»

Актриса была похожа на атомную станцию: она генерировала энергию и передавала другим. Взгляды зрителей (простите за этот штамп, но он в данном случае уместен) приковывались, приклеивались к ней на экране. Она сама создавала свою роль, и порою это порождало конфликты с режиссерами — причем в основном с великими; ведь у тех было свое видение. Так произошло с Михалковым в ленте «Родня», где Никита Сергеевич и Нонна Викторовна ругались много и жарко. Хотя есть и известная фраза Эльдара Рязанова: «Не надо Мордюкову трогать, она сама все сделает». То, что создавалось и демонстрировалось на экране, звезда в буквальном смысле переживала сама. Она концентрировалась и ждала момента, когда энергия пройдет через нее и передастся зрителю. Потому пленяет один только взгляд артистки. Это не просто актерское мастерство — это мастерство понимания того, как устроена сама жизнь.

Фото: Исполнительница главной роли в фильме «Мама» Нонна Мордюкова на его премьере, 1999 год / РИА «Новости»

В то же время мы видим, чувствуем: перед нами солнце — та самая Нонна Мордюкова, осознаем масштаб ее личности. Нет никакого стирания персональной истории. С личной жизнью, правда, ей не везло: она любила тех, кто ее не любил. Все это величие контрастирует с современностью, когда есть талантливые актрисы, даже эффектные, красивые, но нет магнетических — тех, кто концентрировал бы на себе внимание.

Как правило, мы видим пустые лица, из которых вылетают пустые реплики ради создания пустоты, которую потребляют, поедая попкорн.

В этом нет жизни, потому что нет понимания самой этой жизни. У современного российского кино — да и у мирового кино тоже — множество проблем: утрата смыслов, пережевывание одного и того же, отсутствие движения вперед и поиска новых идей, невнятные сценарии, отрыв от литературной основы. Однако одна из главных бед — отсутствие лиц. Это невозможно исправить денежными вливаниями. Тут нужно менять саму экзистенцию жизни. Кино с Нонной Мордюковой — это напоминание о тех временах, когда человек ставил перед собой задачи чуть большие, нежели покупка квартиры в ипотеку или миллионные просмотры в запрещенных социальных сетях. Те люди открывали мир, возводили гигантские стройки, покоряли космос, создавали вселенную, потому и лица у лучших из них светили и светились столь ярко. Ведь каждой вселенной нужно свое солнце. Особенно если мы говорим о кино. Нонна Мордюкова была таким солнцем.