360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Стала известна причина смерти Кати Белявской, известной художницы

    Художница Катя Белявская умерла от инсульта

    Фото: 360.ru

    На 46-м году жизни скоропостижно скончалась российская художница и дизайнер Катя Белявская. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Белявская умерла от инсульта в субботу, 17 октября. Ее похоронят на столичном Троекуровском кладбище 20 октября.

    Попрощаться с художницей можно будет в ритуальном зале. Панихида начнется в полдень и продлится час.

    Во вторник, 20 октября, на «Винзаводе» откроется мемориальная экспозиция. Работы для нее предоставила галерея «Файнарт», Катя Белявская часто выставлялась в этом центре.

    Катя Белявская — российская художница, иллюстратор и дизайнер. Окончила Московское государственное академическое художественное училище и престижный лондонский колледж искусств Central Saint Martins.

    Белявская работала на стыке живописи, графики и объектного дизайна, она номинант премии Кандинского и участница крупных международных арт-проектов.

    Ранее южнокорейская спортсменка умерла после полумарафона.

    Читайте также

    Охлобыстин назвал средним новый фильм о Майкле Джексоне

    Сын Виктора Цоя захотел сделать имя отца товарным знаком

    Бен Аффлек опроверг слухи о романе с Шакирой

    Охлобыстин назвал средним новый фильм о Майкле Джексоне

    Сын Виктора Цоя захотел сделать имя отца товарным знаком

    Бен Аффлек опроверг слухи о романе с Шакирой