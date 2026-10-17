Стала известна причина смерти Кати Белявской, известной художницы

На 46-м году жизни скоропостижно скончалась российская художница и дизайнер Катя Белявская. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Белявская умерла от инсульта в субботу, 17 октября. Ее похоронят на столичном Троекуровском кладбище 20 октября.

Попрощаться с художницей можно будет в ритуальном зале. Панихида начнется в полдень и продлится час.

Во вторник, 20 октября, на «Винзаводе» откроется мемориальная экспозиция. Работы для нее предоставила галерея «Файнарт», Катя Белявская часто выставлялась в этом центре.

Катя Белявская — российская художница, иллюстратор и дизайнер. Окончила Московское государственное академическое художественное училище и престижный лондонский колледж искусств Central Saint Martins.

Белявская работала на стыке живописи, графики и объектного дизайна, она номинант премии Кандинского и участница крупных международных арт-проектов.

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