Шаман объяснил, почему не вмешался в конфликт Мизулиной и Крида

Шаман: между Мизулиной и Кридом произошла детская ссора

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) не стал заступаться за свою супругу Екатерину Мизулину в ее конфликте с исполнителем Егором Кридом, потому что посчитал спор детским. Об этом он заявил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» .

По словам артиста, Мизулина показывала ему некоторые публикации, связанные с конфликтом. Он назвал их эмоциональными и истеричными.

«Мне как взрослому мужчине не с руки идти в конфронтацию, воевать с ребенком. А то еще можно ненароком зависимость подцепить. Например, начать рекламировать онлайн-казино на многотысячную аудиторию», — сказал певец.

Конфликт начался после концерта Крида в «Лужниках», где исполнитель поцеловал участницу подтанцовки на сцене. Мизулина сравнила выступление со скандальной «голой» вечеринкой.

Позднее певец внес корректировки в свой номер. В новой версии танцовщица была одета гораздо скромнее.