Лерчек покинула суд после закрытого заседания по смене адреса проживания

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) покинула суд после закрытого заседания по смене адреса проживания. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

Чекалина вышла из здания Гагаринского суда Москвы в сопровождении жениха Луиса Сквиччиарини и адвоката. На вопросы журналистов все трое отвечать оказались, молча проследовав к автомобилю.

По итогам суда, который прошел в закрытом режиме, блогеру разрешили изменить место жительства с одного загородного дома на другой.

В июне дело Чекалиной передали для рассмотрения другому судье — от Екатерины Кузьминой к Джемалу Курбанову. Тогда же прокуратура получила жалобу: Лерчек заметили в спортзале выполняющей тяжелые упражнения в день проведения химиотерапии. После этого ведомство запросило для нее проведение повторной медицинской экспертизы.

Позже онколог Евгений Черемушкин пояснил, что в ее состоянии занятия спортом возможны.