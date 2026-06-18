Онколог назвал возможными занятия спортом Лерчек

Онколог Черемушкин: рак и химиотерапия не мешали Лерчек заниматься в спортзале

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) заподозрили в обмане. Она занималась спортом в день очередной химиотерапии вместо того, чтобы лежать в постели. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин сообщил 360.ru, что лечение действительно не мешает занятиям.

«Современная медицина и в частности онкология обладает большим арсеналом средств как по лечению, так и по компенсации всех побочных эффектов и осложнений. И вот тому, скорее всего, яркий пример Лерчек», — сказал он.

Химиотерапия, по словам Черемушкина, может принести пациенту облегчение и уменьшить боль. При операции на позвоночник, охваченный метастазами, врачи стабилизировали его состояние. Поэтому доктор не исключил, что блогер могла, болея раком желудка, возобновить тренировки в спортзале.

Подробнее о состоянии Лерчек и инициированной прокуратурой экспертизе можно прочесть в материале 360.ru.