Суд разрешил Лерчек сменить место проживания с одного загородного дома на другой

Суд разрешил блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, изменить адрес места проживания. Об этом ТАСС сообщили участники процесса.

Блогер прибыла на заседание суда вместе с женихом Луисом Сквиччиарини. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

Гагаринский суд Москвы в закрытом режиме удовлетворил ходатайство защиты об изменении места жительства Чекалиной — с одного загородного дома на другой. Ранее заседание перенесли из-за ее неявки.

На прошлой неделе в суд поступило ходатайство о возобновлении процесса по делу Лерчек. Его приостанавливали из-за обнаруженного у нее онкологического заболевания. Однако в онкоцентре имени Блохина сообщили, что противопоказаний для участия блогера в заседаниях нет.

В июне прокуратура запросила проведение повторной судебно-медицинской экспертизы для Чекалиной из-за ее публикаций в соцсетях.