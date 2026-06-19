Дело Лерчек передали новому судье

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передали для рассмотрения другому судье. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказались соответствующие материалы.

По информации агентства, от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей дело о выздоровления Валерии, его передали Джемалу Курбанову.

Ранее стало известно, что прокуратура попросила повторную медицинскую экспертизу для Чекалиной. Это произошло на фоне общественных возмущений, вызванных тем, что блогера заметили в спортзале в день прохождения сеанса химиотерапии.

При этом онколог назвал занятия спортом Лерчек возможными. По словам врача, современная медицина позволяет минимизировать побочные эффекты.