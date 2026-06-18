18 июня 2026 02:07 Лерчек заподозрили в обмане. Что смутило прокуратуру в ее диагнозе Онколог Черемушкин: Лерчек могла заниматься спортом после химиотерапии 0 0 0 Эксклюзив

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Блогер Лерчек

Поведение Валерии Чекалиной вызвало сомнения в том, что она действительно серьезно больна. Прокуратура Москвы инициировала повторную комплексную медэкспертизу. Как оправдалась звезда и возможно ли при раке заниматься спортом, выяснил 360.ru.

Прокуратура потребовала перепроверить диагноз Лерчек В марте суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении блогера из-за состояния ее здоровья. Адвокаты утверждали, что у Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и легких, она ослепла на правый глаз. Домашний арест заменили на запрет определенных действий. Курсы лучевой и химиотерапии, о которых блогер и ее муж-хореограф Луис Сквиччиарини рассказывали в Сети, не мешали Лерчек появляться на публике. Она снималась в рекламе, танцевала на свадьбе подруги, ходила на выставку в Гостином дворе и тренировалась.

Фото: Телеграм-канал прокуратуры Москвы

Последней каплей стало то, что Лерчек похвасталась подписчикам, как в день химиотерапии после обеда уже тягала железо в спортзале. Незадолго до этого она рассказала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков. Прокуратура получила жалобу на поведение Лерчек и обратилась в Гагаринский суд Москвы. Надзорное ведомство потребовало провести повторную комплексную судебно-медицинскую комиссионную экспертизу и проверить Сквиччиариани, через аккаунт которого она фактически продолжала вести блог о своей жизни. Лерчек прошла седьмую химиотерапию Адвокат блогера Константин Третьяков узнал о требовании прокуратуры из СМИ и не смог прокомментировать ситуацию. Алина Расковская, которую за видео с Лерчек в спортзале лишили абонемента, заверила, что правоохранителям пожаловался кто-то другой. Сама Лерчек тут же вышла на связь. Сквиччиариани опубликовал в соцсетях видео о седьмом курсе химиотерапии.

Лера держится отлично! Пожелайте здоровья и молитесь об исцелении. Мы все в это верим. Лера нужна детям. Луис Сквиччиарини Хореограф

Сквиччиариани оправдался перед подписчиками за то, что у его возлюбленной на фоне химиотерапии не выпали брови и ресницы, так как это случается не у всех. Удаление пораженного опухолью желудка, по его словам, не рекомендовал врач. Можно ли больным раком заниматься спортом Формально определенные физические нагрузки при онкологических заболеваниях не запрещены и даже приветствуются, сообщил 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Существует целое направление восстановительного лечения.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Оно практически может начинаться до начала химиотерапии как подготовка, может сопровождать в конце и начале каждого курса. Все зависит от того, какое лечение, что за пациент, какая сопутствующая патология», — сказал специалист. Химиотерапия, по словам Черемушкина, длится всего несколько часов, когда пациенту системно вводят лекарства. Последующие две-три недели он борется с интоксикацией. Доктор заявил, что активность помогает пережить этот этап психологически и физически.

Умеренное напряжение, которое контролируются специалистом, действует вполне благоприятно и уменьшает побочные эффекты, осложнения наших методов лечения, особенно химиотерапии. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Однако существуют и противопоказания. Например, при поражении позвоночника ни один врач не разрешит поднимать тяжести. «Переносимость лечения и качество жизни очень важны. Да, конечно, мы добились того, что есть препараты, которые переносятся относительно удовлетворительно, не вызывая выраженных побочных эффектов. Но все равно у человека очень выражен психологический негативный компонент», — сказал доктор. Могла ли Лерчек вернуться в спортзал при раке Черемушкин допустил, что состояние Лерчек после первых же курсов химиотерапии улучшилось, поэтому она пошла в спортзал и возобновила активность в соцсетях. При быстром развитии болезни химиотерапия, по его наблюдениям, дает хороший эффект.

Фото: РИА «Новости»

«Человек сразу чувствует облегчение, уменьшение болевого синдрома. Конечно, позвоночник как несущая конструкция… Да, сделали операцию, которой застабилизировали зону поражения», — объяснил онколог. Далеких от медицины людей могло смутить поведение Лерчек, ведь в общественном сознании больной раком человек должен лежать в постели обессиленным, отказываться от еды и питья. Блогер же вернулась к активной жизни. «Современная медицина и, в частности, онкология обладает большим арсеналом средств как по лечению, так и по компенсации всех побочных эффектов и осложнений. И вот тому, скорее всего, яркий пример Лерчек, которая вызвала такую бурю эмоций у людей. Но это вполне возможно», — заявил Черемушкин. Схема лечения Лерчек от рака желудка Она прошла седьмой курс химиотерапии, и это еще не конец. Собеседник 360.ru сообщил, что Лерчек ждет долгое лечение.

«С точки зрения здоровья ей предстоит длительный путь. Там обычно длительное комбинированное лечение, совмещающее в себе лучевую терапию, химиотерапию и так называемое таргетное лечение», — сказал доктор. Часто речь идет не о выздоровлении, предупредил он. Цель лечения заключается в том, чтобы после первых, наиболее эффективных курсов химиотерапии стабилизировать состояние и добиться длительного контроля над заболеванием, не позволив ему развиться.