Младший сын Алены Свиридовой сделал предложение возлюбленной

Григорий Мирошниченко, 22-летний младший сын певицы и телеведущей Алены Свиридовой, сделал предложение своей возлюбленной. Об этом сообщил Starhit .

Арина Соловьева опубликовала фотографию с обручальным кольцом в соцсетях.

Жених и невеста вместе учатся в ГИТИСе, где и познакомились. Они встречаются уже несколько лет. Григорий рассказывал, что мама очень хорошо приняла его избранницу и подружилась с ней. Женщины вместе ходят по магазинам, обмениваются одеждой.

Отец Григория — телеведущий Дмитрий Мирошниченко. Недавно молодой человек участвовал в реалити-шоу «Выживалити. Наследники», на премьере которого он и представил свою возлюбленную.