Киркоров отреагировал на слухи о тяжелой болезни

Врачи диагностировали у Филиппа Киркорова диабет, из-за которого лечение ожога на руке заняло много времени. Певец подтвердил слухи о болезни на конкурсе «Новая волна» в Казани, сообщил Super.ru .

«У меня диабет, поэтому рука очень тяжело заживала», — сказал он.

Тяжесть болезни, по словам Киркорова, СМИ преувеличили. Он признался, что переживает, но не отчаивается, потому что современная медицина вышла на очень высокий уровень.

Ожог руки король российской эстрады получил от пиротехники на апрельском шоу в Санкт-Петербурге. Из-за осложнений потребовалась госпитализация. В июне он впервые появился на публике, приняв приглашение на вручение «Премии МУЗ ТВ» в концертном зале Live Арена, а перед поездкой в Казань показал в соцсетях незажившую рану.