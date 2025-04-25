Киркоров обжег руку во время концерта в Петербурге

Певец Филипп Киркоров получил ожог во время номера с фейерверками на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

Поп-король приехал с новой концертной программой в БКЗ «Октябрьский» в преддверии своего дня рождения. Для исполнения одного из своих хитов Киркоров задумал зрелищный выход — искры фейерверка должны были вылетать из устройства, прикрепленного к спине.

Однако в какой-то момент произошел сбой и икры опалили ему руку. После этого Киркоров сказал в микрофон, что обжегся. Публика поддержала артиста овациями. В субботу, 27 апреля, у певца запланирован еще один концерт в Петербурге.

Ранее Киркоров сообщил, что задумался о рождении третьего ребенка. Он даже выбрал уже имена для будущих детей. Мальчика певец хочет назвать Мироном, а дочь Викторией.