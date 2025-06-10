Стало известно о самочувствии Филиппа Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после ожога, полученного на концерте в апреле. Об этом сообщила 360.ru его пресс-секретарь Екатерина Успенская.
«Вы же видели, что он был на премии МУЗ ТВ и уже отвечал журналистам на вопросы о своем здоровье», — добавила она.
Ожог Киркоров получил на выступлении в Санкт-Петербурге. Искры фейерверка должны были вылетать из устройства, прикрепленного к спине артиста, однако из-за ошибки пиротехников сильно обожгли ему руку.
Ранее Успенская рассказывала, что из-за травмы музыкант не смог выступить на юбилейном вечере композитора Давида Тухманова. Сам Киркоров сравнил себя с фениксом и заявил, что «то сгорает, то возрождается».
Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте