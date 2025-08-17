Киркоров впервые показал незаживающую рану после ожога

Певец Филипп Киркоров впервые в соцсетях показал ожоговую рану, полученную на сольном концерте в Петербурге этой весной. Фотографии артист опубликовал в Telegram-канале .

«Не было печали, просто уходило лето 2025! Подходят к концу каникулы, но впереди самый яркий финал лета», — подписал он фото.

Полученные раны у артиста медленно заживают, несмотря на старания врачей. Это не помешало Киркорову продолжать творческую деятельность и поддерживать связь с поклонниками. Процесс восстановления артиста затянулся из-за сахарного диабета.

В соцсетях он уже поделился планами посетить фестиваль композитора Игоря Крутого «Новая волна», который пройдет в Казани.

В начале июля поклонники обсуждали, что Киркоров резко похудел, но певец развеял все слухи о проблемах со здоровьем, отметив, что снизил вес благодаря занятиям спортом.