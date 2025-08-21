Киркорову диагностировали диабет второго типа

Певцу Филиппу Киркорову диагностировали сахарный диабет второго типа. В связи с этим он приостановил концертную деятельность, сообщил Telegram-канал Mash . Официально информация об этом не подтверждена.

По данным журналистов, о болезни врачи узнали после происшествия в апреле, когда артист обжегся на одном из концертов. Рана долго не заживала, а это симптом диабета. После проведенных анализов опасения подтвердились.

Кроме того, Киркоров постоянно жалуется на чувство жажды, перепады настроения, апатию, слабость и ватные ноги. В итоге артист решил пока не выступать и заняться здоровьем. Ближайшие концерты звезды запланированы на февраль 2026-го.

Сейчас врачи колют исполнителю инсулин и надеются, что раны скоро затянутся. Также ему предложили сесть на диету, но он отказался, добавил источник канала.

Ранее Киркоров впервые показал ожог, полученный на концерте. Несмотря на медленное заживление, артист как мог, продолжал творческую деятельность и не терял связь с фанатами.