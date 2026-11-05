Дмитрий Тарасов воссоединился с «сестрой-близняшкой» из мемов

Футболист Тарасов познакомился с героиней мема «Распаковочка», похожей на него

По просьбе подписчиков футболист Дмитрий Тарасов лично познакомился с блогером Еленой Морозовой, которую окрестили его сестрой. Он показал встречу в Instagram*.

«Я приехал к ней, друзья. Я привез ей много-много продуктов», — заявил спортсмен.

Морозова известна по мемам «А мне пофиг» и «Распаковочка». Вместе с мужем Николаем Морозовым девушка ведет блог, в котором показывает уцененные и просроченные продукты.

Внешне они с Тарасовым похожи. Морозова рассказала, что иногда люди на улице даже принимают ее за спортсмена, фотографируются и отмечают его в соцсетях.

Ранее Тарасова затравили после шоу «Ставка на любовь». Зрителям показалось, что он грубо обращался с женой Анастасией Костенко, они призывали модель подать на развод.

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