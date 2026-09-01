Экс-супруга Диброва подала в суд на Елену Товстик из-за поста в соцсети

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина подала в суд на Елену Товстик из-за обвинений, который та опубликовала в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Исковое заявление о защите чести, достоинства и взыскании компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей поступило в Никулинский районный суд города Москвы.

«Истец считает, что публикация содержит утверждения о совершенных ею аморальных и асоциальных поступках, а также сведения о подробностях личной и семейной жизни истца, которые не соответствуют действительности», — указали в пресс-службе.

В июле Товстик написала в соцсети, что ее бывший муж Роман изменял ей с Дибровой. При этом женщины считались подругами, а Полина даже была крестной сына Елены.

Незадолго до этого Диброва познакомила Романа Товстика со своей семьей, представив как возлюбленного.