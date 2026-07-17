«Предатели семей». Товстик поздравила Диброву с днем рождения потоком разоблачений

Товстик рассказала об измене мужа с Дибровой, пока она лежала в реанимации

Бывшая жена сооснователя компании NL International Елена Товстик поздравила Полину Диброву с днем рождения, раскрыв новые детали скандального развода. Она сообщила в Instagram*, что Роман Товстик изменял во время ее госпитализации.

«Судный день, 16 июля предатели семей! Девять сломанных судеб детей во имя неземной наркоманской любви. <…> Это день рождения той „подруги“, крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья», — заявила Товстик.

Она опубликовала десятки совместных фотографий с Дибровой, так как соперница, по словам Товстик, попыталась избавиться от архивов и стереть доказательства прошлой дружбы. Бывшая жена рассказала, как приглашала разлучницу в гости, дарила подарки и отмечала с ней дни рождения детей, не подозревая об их с мужем тайном романе.

«А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она в это время спала с моим мужем!» — заявила женщина.

Ранее Диброва познакомила Товстика, к которому ушла от знаменитого телеведущего, с отцом. Она призналась, что устала от постоянного внимания из-за скандального развода.

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