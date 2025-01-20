Бузовой исполнилось 39 лет. Что загадала певица

Телеведущей, певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 39 лет. Из участницы скандального шоу она превратилась в одну из самых популярных российских артисток, а незадолго до дня рождения намекнула на новый роман и рождение детей. 360.ru узнал, чем живет звезда и что запланировала на будущий год.

О новом мужчине в жизни певицы стало известно в конце 2024 года. Она опубликовала в соцсетях совместное фото, но прикрыла лицо избранника львиной мордой, чем запустила новый мем. С ним же, судя по одежде, она сняла видео из Красной Поляны — избранник подарил ей большой букет роз. Однако его имя до сих пор неизвестно.

Поклонники застали Бузову в свадебном салоне в Москве за примеркой платьев. Стилист Никита Карстен сообщил, что она уже обсудила с ним три свадебных образа. Однако кольца на пальце певица так и не показала.

Если сплетни не врут, то загадочный мужчина станет вторым мужем звезды. В 2016 году она с большим скандалом развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Певица решила стать матерью. Слух о беременности она запустила сама в конце августа на модном показе в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме.

«Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — сказала Бузова.

Правда, за несколько месяцев живот так и не вырос. В декабре на Fashion New Year Awards Бузова заявила, что в 2025 году решила стать матерью.

Незадолго до дня рождения она сделала себе несколько дорогих подарков — купила две брендовые сумки и исполнила мечту и побывала на концерте Coldplay. Сам праздник, судя по видео в соцсетях, певица встретит на курорте. Поклонникам же она презентовала ремикс песни «Под звуки поцелуев» от Alex Say.

Кроме Бузовой, личное счастье нашли другие знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от Николая Сердюкова, а Ида Галич — от Олега Ледвича.