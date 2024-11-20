Бузову заметили в свадебном салоне на фоне слухов о романе с Майами

StarHit: Бузова примеряла платья в свадебном салоне после поцелуев с Майами

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве, где она примерила несколько нарядов. Об этом сообщило издание StarHit .

Исполнительница хита «Мало половин» приехала в столичный бутик с командой помощников. Консультанты салона показали ей ассортимент и предоставили несколько свадебных платьев для примерки. По словам источника издания, Бузовой приглянулись некоторые из нарядов.

До этого певица поделилась планами на 2025 год, отметив, что планирует сосредоточиться на семейной жизни. При этом она не назвала имени своего избранника.

Поклонники заподозрили, что у нее роман с рэпером Олегом Кривиковым, известным как Олег Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте тот страстно поцеловал Бузову на сцене.

Ранее комик Михаил Галустян назвал Бузову идеальным партнером и похвалил за работоспособность, отметив ее роль в проекте «Звезды в джунглях».