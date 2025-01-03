Бузова обсудила со стилистом три образа на свою свадьбу

Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit , что ей понравились три образа.

«Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах. Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня», — сказал он.

Карстен пообещал, что сделает для подопечной «что-то невероятное». Он заявил, что Бузова заслужила выглядеть самой красивой и счастливой невестой.

Стилист начал сотрудничать с ней около пяти лет назад. Он рассказал о серьезной конкуренции, ведь многие профессионалы хотели бы одевать Бузову. Однако, по мнению Карстена, она не станет бросаться с распростертыми объятиями к тем, кого не знает.

В 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который ушел к модели Анастасии Костенко и обзавелся четырьмя детьми. В ноябре на фоне слухов о беременности певицу заметили за примеркой свадебного платья.