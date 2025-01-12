Новый год и Рождество — волшебное время во всех смыслях. Это всегда ожидание чуда, в том числе для российских и зарубежных звезд. Кто из знаменитых парочек обручился в праздники, а кому пока не досталось заветное кольцо, выяснил 360.ru.

Звездные помолвки Для начала вспомним тех, кто решил обручиться в канун праздников или во время январских выходных. Дуа Липа и Каллум Тернер В Лондоне 29-летняя певица косовского происхождения Дуа Липа приняла предложение своего бойфренда — 34-летнего британского актера Каллума Тернера. Девушка получила кольцо с внушительных размеров бриллиантом. Пара встретила Рождество по-семейному: без гостей и с любимым псом. Предположительно, обручились молодые именно в праздник, после года отношений.

Фото: Global Look Press 1/2 Фото: Global Look Press 2/2

Том Холланд и Зендея Актеры Том Холланд и Зендея тоже приняли решение связать себя узами брака. Новость о помолвке голливудской пары появилась неожиданно — после церемонии кинопремии «Золотой глобус», где Зендея появилась с помолвочным кольцом. Отношения завязались во время съемок «Человека-паука», где Том и Зендея сыграли влюбленных главных героев.

Фото: Global Look Press

Селена Гомес и Бенни Бланко В декабре 2024 года 32-летняя актриса и певица Селена Гомес приняла предложение руки и сердца от 36-летнего бойфренда Бенни Бланко. Знаменитость похвасталась кольцом с огромным бриллиантом в соцсетях. Эксперты оценили украшение в один миллион долларов. «Вечность начинается сейчас», — подписала фото Гомес. В комментариях к посту фанаты и знаменитости поздравили Селену, в том числе отметилась ее давняя подруга — Тейлор Свифт. «Да, я буду цветочницей», — пошутила артистка, намекая на свое присутствие на свадьбе.

Фото: Global Look Press

Ксения Бородина и Николай Сердюков Телеведущая и блогер Ксения Бородина сказала заветное «Да» за несколько недель до наступления Нового года. Ее избранником стал Николай Сердюков. Во время ночной экскурсии по Эрмитажу мужчина романтично встал на одно колено и предложил свою руку, сердце и кольцо с бриллиантом. Пара еще не успела пожениться, но уже нахватала увесистую порцию хейта. Их раскритиковали за сомнительную церемонию очищения на Бали. Кроме того, многие считают Сердюкова альфонсом, на что сама Бородина отвечает едкими комментариями. Пара планирует сыграть свадьбу будущим летом.

Ида Галич и Олег Ледвич В самом начале 2025 года телеведущая и блогер Ида Галич раскрыла самый секрет: она помолвлена с партнером по бизнесу Олегом Ледвичем. Молодой человек сделал предложение в 2024-м в одной из поездок в ОАЭ, но новость держали в тайне от общественности. «Мама в меня уже не верила», — пошутила инфлюенсер. Галич приняла от избранника кольцо с бриллиантом, фото которого сразу и отправила маме.

Кто не обручился накануне Нового года Тейлор Свифт и Трэвис Келси Мировая поп-дива Тейлор Свифт была сильно загружена в 2024 году из-за масштабного шоу Eras Tour, однако на принятие красивого кольца у каждой девушки найдется время. Что ж, пока бойфренд певицы, футболист Трэвис Келси об этом не догадался. Свифт пришлось лишь радоваться за подругу Селену Гомес.

Фото: Global Look Press

Брэдли Купер и Джиджи Хадид Звездная пара вместе около года, но пока Купер не спешит отдавать свое сердце модели Джиджи Хадид. Возможно, всему виной флешбэки семейной жизни с другой моделью — Ириной Шейк. Как говорится, поживем, увидим.

Фото: Global Look Press 1/2 Фото: Nick Agro/Keystone Press Agency / Global Look Press 2/2

Тимати и Валентина Иванова Тимати и Валентина Иванова вместе около двух лет, но не спешат бежать под венец. Вероятно, обжегшийся несколько раз рэпер не хочет торопить события, а может и сама 31-летняя Валентина не спешит замуж.

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Кристина Асмус и Илья Бурец Свои отношения актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец все еще пытаются не афишировать. Они не говорят как о предстоящей свадьбе, так и о возможной помолвке. А может, мы ошибаемся?

Фото: РИА «Новости» 1/2 Фото: Илья Бурец / РИА «Новости» 2/2

Кто нашел пару в конце 2024 года Кто-то уже принял предложение, кто-то его активно (или не очень) ожидает. А есть те, у кого все только начинается. Ольга Бузова Бузова, кажется, наконец-то нашла вторую половинку. Пока артистка предпочитает скрывать лицо избранника с помощью эмодзи льва, но похвастаться ей очень хочется. Девушка отдыхает с бойфрендом на курорте «Роза Хутор» в Сочи, катается на лыжах, ходит в баню и на свидания. Ждем помолвки и свадьбы в 2025-м!

Том Круз В начале 2024 года голливудский красавчик Том Круз расстроил фанаток. У 61-летнего актера завязался роман с моделью из России Эльсиной Хайровой. Есть все же у американских секс-символов слабость к русским девушкам. Агата Муцениеце Актриса Агата Муцениеце наконец-то показала нового возлюбленного. Им оказался музыкант Петр Дранга. Пара встречала Новый год в компании друзей. С предложением и свадьбой знаменитости пока не спешат.

Какие еще свадьбы ждем в 2025 году Несмотря на богатый на звездные разводы 2024 год, он порадовал и множеством помолвок. Вот те счастливчики, которые тоже решили обручиться: Нина Добрев и Шон Уайт;

Джейсон Стетхем и Роузи Хантингон-Уайтли. Да-да! После 10 лет отношений и рождения двоих детей;

Адель и Рич Пол;

Леди Гага и Майкл Полански;

Фиби Тонкин и Бернард Лагранж;

Эмма Робертс и Коди Джон;

Анна Семенович и Денис Шреер;

Севиль и TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский);

Григорий Лепс и Аврора Киба;

Мари Крайбрери и Dava (настоящее имя — Давид Манукян);

Ани Лорак и Исаак Виджраку. Ждем пышных свадеб в 2025 году!