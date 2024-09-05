Сегодня 20:25 Бузова беременна и надеется на двойню? Кто же счастливый отец 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Знаменитости

Ольга Бузова

Беременность

Звезда «Дома-2», певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на то, что ждет ребенка. С учетом того что с 2021 года о личной жизни артистка практически ничего не рассказывает, заявление о возможной беременности вызвало очень большой резонанс. Что известно о самых громких романах Бузовой и кто, по мнению поклонников, может быть ее новым избранником — в материале 360.ru.

Откуда известно о беременности Бузовой На свою беременность Бузова намекнула в конце августа на модном показе в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Наделавшее много шума видео опубликовал «Четвертый канал». «Пиарщик просто убьет», — со смехом сказала она, начиная отвечать на вопрос о личной жизни. Никаких подробностей певица ожидаемо не привела, но при этом намекнула на особенное положение, подозрительно погладив себя по животу.

«Я счастлива. <…> Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — поинтересовалась она у журналистки. Опешившая девушка в ответ пошутила, что согласна на двойню, на что Бузова с загадочной улыбкой сказала, что тоже на это надеется, и удалилась, оставив корреспондента стоять с открытым от удивления ртом.

Кто может быть отцом будущего ребенка

Фото: Freepik

Незадолго до неожиданных намеков на будущее материнство Бузова публиковала у себя в соцсетях любопытный черно-белый снимок, на котором она страстно обнимает за шею, вероятно, своего избранника. «Боже, я счастлива», — призналась певица в подписи к изображению. Лицо мужчины артистка при этом спрятала за стикером со львом, заставив поклонников гадать, кто же стал ее новым спутником. Затем (уже после беседы с «Четвертым каналом») Бузова продолжила интриговать фанатов, показав видео со съемочной площадки с Тимуром Батрутдиновым. На нем комик сначала послал воздушный поцелуй в камеру телефона певицы, а потом начал целовать уже саму артистку, что в итоге даже смутило съемочную группу.

«Сейчас я рассажу эту сладкую парочку», — обратился к ним голос за кадром. В комментариях к записи несколько подписчиков отметили, что Бузова и Батрутдинов отлично смотрятся вместе, и тут же выразили сожаление, что они просто друзья. Но нашлись и те, кто был уверен в том, что на самом деле между артистами есть не просто дружеская связь. «Да уже женитесь вы», — посоветовала одна из участниц обсуждения.

Самые громкие романы Бузовой Роман Третьяков Первым известным публике и СМИ бойфрендом Бузовой был Роман Третьяков. Молодые люди «строили любовь» на площадке, пожалуй, самого популярного в нулевых реалити-шоу «Дом-2».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / Global Look Press

Пару считали самой романтичной на проекте. В дальнейшем они даже некоторое время вели свою программу «Роман с Бузовой» на ТНТ. В 2006-м Третьяков по собственному желанию решил покинуть главную телестройку, но Бузова за периметр вслед за партнером уходить не захотела. Так их пути разошлись. «Идеальный бывший» Тимофей Майоров В 2009 году у Бузовой были отношения с бизнесменом Тимофеем Майоровым. Расстаться они смогли друзьями. Позже ведущая даже называла его идеальным бывшим. «У каждой приличной девушки должен быть хотя бы один идеальный бывший. Тимоша! <…>Жаль, что мы слишком рано встретились и не смогли сберечь нашу любовь», — посетовала Бузова в соцсетях уже в этом году, поделившись архивными снимками.

Фото: РИА «Новости»

Дмитрий Тарасов В июне 2012 года Бузова вышла замуж за российского футболиста Дмитрия Тарасова. Это был ее первый и пока последний официальный брак, правда, неудачный. Зимой 2016-го они развелись. Многим казалось, что артистка тяжело переживает случившееся, другие были уверены, что это, наоборот придало ей сил. К слову, именно тогда Бузова впервые перекрасилась из блондинки в брюнетку и решила стать певицей.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Позже звезда делилась подробностями разрыва. По словам артистки, Тарасов выгнал ее из квартиры, дав неделю, чтобы она собрала и вывезла все свои вещи. Помимо этого, он оставил ее без машины, которую сам же и подарил. Речь идет о Mercedes-AMG. Иномарку спортсмен забрал еще до официального развода. В этом году певица в эфире «Пожалуйста, не рассказывай» призвала бывшего мужа вернуть ей автомобиль. «Он в каком-то интервью сказал: „Мне очень стыдно, что я так с ней поступил“. Ну, если стыдно — верни тачку», — сказала Бузова.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / Global Look Press

В 2018-м футболист сыграл свадьбу с моделью Анастасией Косенко. А его бывшая супрага снова решила искать свою любовь в уже знакомом телеформате. На шоу «Замуж за Бузову» за сердце артистки боролись несколько участников. Победителем стал сыровар Денис Лебедев.

Причем бизнесмен ей сначала совершенно не понравился, она даже хотела выгнать его с проекта, но тот сумел добиться ее симпатии и расположения. После окончания съемок их отношения продлились недолго. Бузова вскоре заявила, что он обманывал ее и хотел заработать на ее имени. История любви Бузовой и Давы В 2019 году Бузова рассказала поклонникам о романе с блогером Давидом Манукяном (Давой). Общаться молодые люди начали, когда певица выложила в своем Instagram* танцы под его песню «Буду пьяным». Дава тут же написал Бузовой, чтобы рассказать, что это за композиция.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В дальнейшем они продолжили переписываться, а затем все это переросло уже в нечто большее. Правда, и до официальных заявлений о романтических отношениях в Сети были слухи о том, что они встречаются. Поклонники радовались за Бузову в свете первого распавшегося брака. Но были и скептически настроенные пользователи, убежденные, что их союз — просто пиар-ход. Это мнение поддерживали и некоторые бывшие коллеги артистки по «Дому-2», например Алена Рапунцель.

Фото: РИА «Новости»

Так или иначе, в начале 2021-го пара рассталась. Причем Новый год они вместе встретили на Мальдивах и там же успели провести свадебную церемонию (но брак этот не был официальным). Затем уже в Москве Ольга отметила свой 35-й день рождения без Давы, что, по одной из версий, переполнило чашу ее терпения. «Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов», — объявила певица в Instagram* 22 января. Затем в сторис она призвала Манукяна рассказать, какое он «чудовище на самом деле», обвинила его в избиениях, оскорблениях и плевках в лицо.

Фото: РИА «Новости»

Дава позже заявил, что причиной расставания якобы стало его выступление на шоу «Танцы со звездами». По его словам, Бузова приревновала его к партнеру по проекту Дарье Палей, хотя та была замужем. Подробности скандала блогер раскрыл в интервью YouTube-каналу «Небабские истории». По версии Манукяна, Ольгу крайне разозлило фото, которое сделал муж Палей. Манукян был в костюме, а Дарья — в белом платье. «После [супруг Палей] выложил фото с подписью, мол, для чего мы больше подходим: рекламы стоматологии, Модного дома или свадебных платьев?» — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Бузова, по его словам, после этого засыпала его сообщениями, а затем в ультимативной форме потребовала, чтобы он сделал выбор между отношениями с ней либо участием в шоу. «Я принял решение уйти от человека. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — подчеркнул блогер.

Что известно о личной жизни Ольги Бузовой в последнее время

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После расставания с Манукяном Бузова словно поставила личную жизнь на паузу. А в мае 2023-го в эфире «Шоу Воли» певица призналась, что уже два года не занималась сексом. «Для меня секс не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах», — поделилась она.

Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца. Ольга Бузова

После этих откровений король российской поп-эстрады и давний друг артистки Филипп Киркоров в подкасте «You wanna scandal now?» предположил, что, возможно, мужчины просто боятся Ольгу. И тут же выразил уверенность, что, как бы то ни было, ей надо что-то наконец делать со своей личной жизнью. «Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Ведь у нее все только по любви! А мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», — подчеркнул Киркоров.

Фото: РИА «Новости»

Осенью прошлого года Telegram -канал ZHARA MAG публиковал видео с рассказом Бузовой о настоящей любви с неким бандитом. «Мужчины многие меня по-прежнему боятся, это так, [видимо, у меня] очень большой масштаб личности. Деньги для меня никогда не имели значения. Вы знаете все мои прошлые отношения, многие потом становились успешными, а многие все теряли, — поделилась она. — Разные бывают исходы. Мой первый экранный молодой человек был из реалити-шоу, а мой первый мужчина, с которым была любовь, и об этом песня „Верни“, он был бандитом из Санкт-Петербурга».

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, тогда они жили по съемным квартирам на ее стипендию. Все было настолько сложно, что иногда было просто нечего есть. «Поэтому для меня никогда финансы не стояли во главе стола. Дело даже в другом. Самое главное, чтобы мужчина был востребован. Потому что, если мужчина не реализован, мужчина начинает зачем-то со мной конкурировать, со мной спорить, меня обрубать. Мои крылья срезать, вместо того чтобы просто любить» — подчеркнула Бузова. Бузова и Батрутдинов пара? В конце февраля этого года артистка проинформировала подписчиков, что снова ведет интимную жизнь. О том, кто же стал ее партнером после двухлетнего перерыва, она, правда, говорить не стала. «Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», — подчеркнула певица.

Фото: РИА «Новости»

И хотя после расставания с Давой Бузова ни разу не делала никаких официальных объявлений о каких-то новых отношениях, многие фанаты предполагают, что у артистки есть тайный роман с Тимуром Батрутдиновым. Оба, к слову, периодически делают неоднозначные заявления, которые наводят на мысль, что между ними действительно есть нечто большее, чем дружба. Так, к примеру, в конце августа Бузова опубликовала несколько фото с комиком, чтобы порадовать подписчиков. «Вот они мы. Знаю, что вы любите, когда мы вместе», — написала она.

Вместе с тем, несмотря на множество намеков, ни Бузова, ни Батрутдинов пока ни разу не опровергали слухи о том, что между ними может быть какая-то связь. Правда, и никаких четких подтверждений с их стороны также пока не было. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.