Пофестивалили. Как и с кем встречали Новый год российские звезды

Длинные январские выходные остались позади, а значит, настало самое время обсудить, где и как отмечали Новый год российские звезды. Кто отправился греться на морское побережье, а кто предпочел встречать 2025-й по-домашнему, узнал 360.ru.

Укатили на море «Главная балерина всея Руси» Анастасия Волочкова не изменяет своей традиции отдыхать в начале января в теплых краях. Звезда отправилась на Мальдивы и продолжает активно постить фото с любимого курорта.

Дмитрий Журавлев тоже предпочел уехать на море на долгожданных длинных выходных. Фото с прогулок по достопримечательностями посвежевший и загоревший соведущий шоу «Натальная карта» публиковал в том числе в своем Telegram-канале.

Банный торт Ирины Шейк Ирина Шейк в начале января отметила не только Новый год, но и свой 39-й день рождения. Модель похвасталась огромным тортом в виде бани с огурцами и селедкой, а после делилась фото с морского курорта. На морюшко знаменитость, к слову, прилетела на частном самолете.

Певица и телеведущая Лолита отправилась в теплые страны вместе с российским дизайнером Игорем Гуляевым. Оба, судя по множеству шуток в сторис, смогли расслабиться и перезарядиться.

На моря улетела и певица Полина Гагарина. Она не уточнила место отдыха, но заверила, что там «божественно». В теплые края отправилась и пережившая непростой развод в 2024 году певица Нюша. «Как еще Бог скажет, что он тебя очень любит?» — написала поп-дива и показала красивое небо на берегу моря. Обряды Бородиной на Бали Телеведущая и блогер Ксения Бородина с будущим супругом Николаем Сердюковым январские выходные провели на Бали. Пара даже прошла местный обряд очищения, за что получили свою порцию хейта. Россияне посчитали, что как-то это не по-православному, а Бородина поспешила оправдаться — все ради утоления туристического интереса. Кстати, пара планирует сыграть свадьбу этим летом.

Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем и дочерью после новогодних съемок и корпоративов побывали за границей. В начале января чета отдохнула в Дубае. Там они, помимо прочего, успели съездить в центральный парк развлечений Garden Glow. Покинувшая Россию Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин* и дети встретили Новый год в ресторане. После этого звездная семья отправилась на горнолыжный курорт, где они отдыхают до сих пор. По-уютному и по-семейному Пережившая расставание с бойфрендом Клава Кока встретила Новый год в кругу семьи. Сначала певица прогулялась с родными по центру столицы и праздничным ярмаркам, а январские праздники провела за городом, предположительно, в Подмосковье.

Телеведущая и певица Анна Семенович тоже решила остаться в столице. Она поздравила фанатов с Новым годом и Рождеством и показала, как спустя годы после завершения карьеры в фигурном катании с легкостью и грациозностью катается на городском катке.

Певец и телеведущий Сергей Лазарев тоже встречал Новый год в Москве в окружении своих близких. В красивых нарядах звездное семейство успело и от души поесть оливье, и активно отдохнуть на улице: покататься на коньках и слепить снеговика. Еще одним развлечением стало водное шоу в Москвариуме. Словом, каникулы получились действительно полноценные.

Актриса Агата Муцениеце наконец-то показала, как встречает Новый год с партнером — музыкантом Петром Дрангой. Новоиспеченная пара отметила праздник в компании друзей — актрисы Натальи Земцовой и актера Гела Месхи. Поговаривают, что последние встречаются с конца прошлого года.

Новый фейл Ивлеевой Оскандалившаяся в 2024-м дива Анастасия Ивлеева встречала Новый год с новым супругом Филиппом Бегаком. Причем внезапно ударившаяся в православие блогерша отметила и Рождество, решив поздравить с ним подписчиков. Правда, без курьезов не обошлось. «Христос Воскресе!» — написала Анастасия. Через минуту она поняла, что это было слишком заранее, поэтому быстро удалила пост и поздравила россиян уже с Рождеством.

Что-то на романтичном Ольга Бузова не стала откладывать на потом поиск второй половины и начала делать это уже в начале января. Певица опубликовала видео с Красной Поляны в Сочи, где она пришла на свидание с неизвестным мужчиной. Всем бы такого стремления к успеху! «Ну мой», — подписала видео звезда, скрыв лицо спутника изображением льва. В остальное время, судя по контенту в соцсетях Бузовой, она каталась на лыжах на курорте «Роза Хутор» и ходила в баню.

Квартиру Паршуты обчистили Однако не у всех на новогодних праздниках все было гладко. Например, певицу Юлию Паршуту обокрали на сумму более трех миллионов рублей.

Пока знаменитость была на отдыхе, из ее квартиры вынесли валюту, накопления и ювелирные украшения. Дело после случившегося возбудили по статье о краже в особо крупном размере. Сама певица заверила фанатов, что она в порядке и находится в безопасности. «Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» — пошутила Паршута.

* Признан в России иностранным агентом.