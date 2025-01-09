Пофестивалили. Как и с кем встречали Новый год российские звезды
Длинные январские выходные остались позади, а значит, настало самое время обсудить, где и как отмечали Новый год российские звезды. Кто отправился греться на морское побережье, а кто предпочел встречать 2025-й по-домашнему, узнал 360.ru.
Укатили на море
«Главная балерина всея Руси» Анастасия Волочкова не изменяет своей традиции отдыхать в начале января в теплых краях. Звезда отправилась на Мальдивы и продолжает активно постить фото с любимого курорта.
Дмитрий Журавлев тоже предпочел уехать на море на долгожданных длинных выходных. Фото с прогулок по достопримечательностями посвежевший и загоревший соведущий шоу «Натальная карта» публиковал в том числе в своем Telegram-канале.
Банный торт Ирины Шейк
Ирина Шейк в начале января отметила не только Новый год, но и свой 39-й день рождения. Модель похвасталась огромным тортом в виде бани с огурцами и селедкой, а после делилась фото с морского курорта.
На морюшко знаменитость, к слову, прилетела на частном самолете.
Певица и телеведущая Лолита отправилась в теплые страны вместе с российским дизайнером Игорем Гуляевым. Оба, судя по множеству шуток в сторис, смогли расслабиться и перезарядиться.
На моря улетела и певица Полина Гагарина. Она не уточнила место отдыха, но заверила, что там «божественно». В теплые края отправилась и пережившая непростой развод в 2024 году певица Нюша.
«Как еще Бог скажет, что он тебя очень любит?» — написала поп-дива и показала красивое небо на берегу моря.
Обряды Бородиной на Бали
Телеведущая и блогер Ксения Бородина с будущим супругом Николаем Сердюковым январские выходные провели на Бали.
Пара даже прошла местный обряд очищения, за что получили свою порцию хейта. Россияне посчитали, что как-то это не по-православному, а Бородина поспешила оправдаться — все ради утоления туристического интереса. Кстати, пара планирует сыграть свадьбу этим летом.
Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем и дочерью после новогодних съемок и корпоративов побывали за границей. В начале января чета отдохнула в Дубае. Там они, помимо прочего, успели съездить в центральный парк развлечений Garden Glow.
Покинувшая Россию Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин* и дети встретили Новый год в ресторане. После этого звездная семья отправилась на горнолыжный курорт, где они отдыхают до сих пор.
По-уютному и по-семейному
Пережившая расставание с бойфрендом Клава Кока встретила Новый год в кругу семьи.
Сначала певица прогулялась с родными по центру столицы и праздничным ярмаркам, а январские праздники провела за городом, предположительно, в Подмосковье.
Телеведущая и певица Анна Семенович тоже решила остаться в столице.
Она поздравила фанатов с Новым годом и Рождеством и показала, как спустя годы после завершения карьеры в фигурном катании с легкостью и грациозностью катается на городском катке.
Певец и телеведущий Сергей Лазарев тоже встречал Новый год в Москве в окружении своих близких. В красивых нарядах звездное семейство успело и от души поесть оливье, и активно отдохнуть на улице: покататься на коньках и слепить снеговика.
Еще одним развлечением стало водное шоу в Москвариуме. Словом, каникулы получились действительно полноценные.
Актриса Агата Муцениеце наконец-то показала, как встречает Новый год с партнером — музыкантом Петром Дрангой.
Новоиспеченная пара отметила праздник в компании друзей — актрисы Натальи Земцовой и актера Гела Месхи. Поговаривают, что последние встречаются с конца прошлого года.
Новый фейл Ивлеевой
Оскандалившаяся в 2024-м дива Анастасия Ивлеева встречала Новый год с новым супругом Филиппом Бегаком. Причем внезапно ударившаяся в православие блогерша отметила и Рождество, решив поздравить с ним подписчиков. Правда, без курьезов не обошлось.
«Христос Воскресе!» — написала Анастасия.
Через минуту она поняла, что это было слишком заранее, поэтому быстро удалила пост и поздравила россиян уже с Рождеством.
Что-то на романтичном
Ольга Бузова не стала откладывать на потом поиск второй половины и начала делать это уже в начале января.
Певица опубликовала видео с Красной Поляны в Сочи, где она пришла на свидание с неизвестным мужчиной. Всем бы такого стремления к успеху!
«Ну мой», — подписала видео звезда, скрыв лицо спутника изображением льва.
В остальное время, судя по контенту в соцсетях Бузовой, она каталась на лыжах на курорте «Роза Хутор» и ходила в баню.
Квартиру Паршуты обчистили
Однако не у всех на новогодних праздниках все было гладко. Например, певицу Юлию Паршуту обокрали на сумму более трех миллионов рублей.
Пока знаменитость была на отдыхе, из ее квартиры вынесли валюту, накопления и ювелирные украшения. Дело после случившегося возбудили по статье о краже в особо крупном размере. Сама певица заверила фанатов, что она в порядке и находится в безопасности.
«Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» — пошутила Паршута.
* Признан в России иностранным агентом.