Бузова поделилась переживаниями из-за «уродства» колена после травмы

Певица и телеведущая Ольга Бузова переживает из-за эстетических последствий травмы колена. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram*.

Необходимые для восстановления процедуры позади, и теперь артистка обратилась в клинику эстетической медицины. По словам Бузовой, доктора поразил вид ее ноги.

«Я уже как будто свыклась с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку», — поделилась певица.

В июне Бузова поскользнулась в ванной и получила серьезную травму. Врачи наложили швы, некоторое время артистка провела в гипсе. Однако в сентябре она уже дала в Москве стадионный концерт с танцами и большим шоу.

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