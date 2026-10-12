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    Бузова поделилась переживаниями из-за «уродства» колена после травмы

    Фото: РИА «Новости»

    Певица и телеведущая Ольга Бузова переживает из-за эстетических последствий травмы колена. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram*.

    Необходимые для восстановления процедуры позади, и теперь артистка обратилась в клинику эстетической медицины. По словам Бузовой, доктора поразил вид ее ноги.

    «Я уже как будто свыклась с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку», — поделилась певица.

    В июне Бузова поскользнулась в ванной и получила серьезную травму. Врачи наложили швы, некоторое время артистка провела в гипсе. Однако в сентябре она уже дала в Москве стадионный концерт с танцами и большим шоу.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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