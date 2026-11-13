360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Михалков прокомментировал внесение в базу ГУР Украины пословицей

    Фото: РИА «Новости»

    Режиссер Никита Михалков пословицей отреагировал на внесение в базу ГУР. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

    «О том, что меня внесли в эту базу, я узнал сейчас от вас. Была такая пословица смешная: „Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал“», — отметил народный артист РСФСР.

    Никиту Михалкова внесли в базу War and sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины 11 ноября. Причиной указали то, что артист «является неизменным доверенным лицом» президента России Владимира Путина.

    Также в базе War and sanctions оказался актер Иван Охлобыстин. Его внесли в список из-за «агрессивной антиукраинской риторики». Кроме того, артист выступает за сохранение «братских связей» между россиянами и украинцами.

    В перечень также попали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Первого добавили из-за поддержки СВО и исполнения песни «Путеводная звезда», второго — за представление России на «Евровидении», записанную вместе с Шаманом песню «Встанем» и выступление в Крыму.

    Читайте также

    Никита Михалков хитро ответил на вопрос о деньгах

    Никита Михалков попал в антироссийскую базу War and sanctions ГУР Украины

    «Она вся побагровела». Михалков рассказал, как Мордюкова не хотела у него сниматься

    Никита Михалков хитро ответил на вопрос о деньгах

    Никита Михалков попал в антироссийскую базу War and sanctions ГУР Украины

    «Она вся побагровела». Михалков рассказал, как Мордюкова не хотела у него сниматься