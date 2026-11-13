Михалков прокомментировал внесение в базу ГУР Украины пословицей

Режиссер Никита Михалков пословицей отреагировал на внесение в базу ГУР. Об этом он сказал в беседе с ТАСС .

«О том, что меня внесли в эту базу, я узнал сейчас от вас. Была такая пословица смешная: „Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал“», — отметил народный артист РСФСР.

Никиту Михалкова внесли в базу War and sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины 11 ноября. Причиной указали то, что артист «является неизменным доверенным лицом» президента России Владимира Путина.

Также в базе War and sanctions оказался актер Иван Охлобыстин. Его внесли в список из-за «агрессивной антиукраинской риторики». Кроме того, артист выступает за сохранение «братских связей» между россиянами и украинцами.

В перечень также попали певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Первого добавили из-за поддержки СВО и исполнения песни «Путеводная звезда», второго — за представление России на «Евровидении», записанную вместе с Шаманом песню «Встанем» и выступление в Крыму.