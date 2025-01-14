Артистку Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Церемония прощания со звездой прошла на основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, в котором она прослужила более 30 лет.

Проводить Добровольскую в последний путь пришли ее близкие, друзья, поклонники и коллеги. Среди них — Юлия Пересильд, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, актриса театра и кино Ирина Пегова, актер и продюсер Игорь Верник, народный артист России Юрий Стоянов.

Отпевание провели в Храме святителя Николая на Трех Горках в Нововаганьковском переулке.

Евгения Добровольская умерла 10 января. Артистке было 60 лет. По данным Mash, актриса скончалась из-за прогрессирующего рака желудка.

За многолетнюю карьеру она сыграла больше 100 ролей в театре и кино.